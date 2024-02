Der Bitcoin läuft seit Wochen im charttechnischen Erwartungsplan. Nachdem das letzte Hoch den Zielbereich zwischen 49-51.000 USD abarbeiten konnte und auch der anschließenden 20 % Crash in den Bereich unterhalb der 40.000 USD Marke fallen sollte, konnte auch die Bodenbildung abgepasst werden. Es sei auf den Bericht "Nach dem Bitcoin Crash = Neue Hochs" verwiesen. Nun steigt der Bitcoin seitdem wieder an und wird in diesem Zuge neue Hochs ausbilden. Doch es gibt nach wie vor kritische Marke die der ...

