Der Kursverlauf der Daimler Truck Holding ist an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 34,35 Euro gewandert und könnte dieses Level in der näheren Zukunft überwinden. Die Markierung eines neuen All-Time-Highs könnte greifbar sein, nachdem Analysten das Papier durchgehend über 40 Euro sehen. Eine Mehrheit der EU-Staaten hat in letzter Minute Pläne für strengere CO2-Vorgaben für Lastwagen und Busse gebilligt. Mit den sogenannten Flottengrenzwerten ...

