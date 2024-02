Nach Kursverlusten von 6,7% in der Vorwoche konnte die Alphabet-Aktie in der vergangenen Woche 4,7% zulegen. Rückblick: Die Alphabet-Aktie hatte am 29. Januar bei 155,20 USD ein neues Allzeithoch erreicht, war nach Vorlage der Quartalszahlen jedoch unter Druck geraten. Per Gap-Down fielen die Notierungen am letzten Handelstag des Monats um 7,4% zurück, ...

