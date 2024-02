Für den DAX ging es am Freitag mit einem kleinen Tagesverlust von 0,2% auf einen Endstand bei 16.927 Punkten ins Wochenende. Rückblick: Keine Feierstimmung vor dem Wochenende - obwohl der deutsche Leitindex die Sitzung am Freitag mit leichten Gewinnen bei 16.974 eröffnen konnte (Schlusskurs vom Donnerstag bei 16.964) und in der Spitze bis auf 16.993 ...

