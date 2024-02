BONK bricht um 10 % ein, während Meme Kombat auf 8,6 Millionen Dollar steigt

Wie an Sonntagen üblich, ist es auch gestern zu Verlusten am Kryptomarkt gekommen. Der Bitcoin-Kurs hält dabei aber noch immer die 48.000 Dollar Marke und scheint bereit zu sein, im Laufe der Woche die 50.000 Dollar Marke zu überschreiten. Andere Coins hat es da schon härter getroffen. Unter den Top 100 ist BONK der größte Verlierer mit einem Minus von mehr als 10 %. Der Meme Coin hat noch vor kurzem zu den größten Gewinnern gehört. Offenbar wandern viele Trader zu Meme Kombat ($MK) ab, der inzwischen die 8,6 Millionen Dollar Marke überschrittn hat und laut der Einschätzung einiger Analysten kurz vor einer Kursexplosion stehen könnte.

Erhöhte Volatilität bei BONK

Dass Meme Coins volatil sind, ist keine große Überraschung. Die Kursschwankungen, die BONK inzwischen aber hinlegt, sind für einen Coin mit einer so hohen Marktkapitalisierung dann aber doch eher untypisch. Nachdem der Coin, der inzwischen schon 784 Millionen Dollar Wert ist, innerhalb einer Woche um mehr als 30 % gestiegen ist, geht es nun innerhalb eines Tages um mehr als 10 % bergab.

(BONK Kursverlauf in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Die letzten Tage haben allerdings deutlich gezeigt, dass es nicht unbedingt von den Entwicklungen rund um BONK abhängt, wie der Kurs verläuft. Der Meme Coin ist immer noch sehr gefragt bei Tradern und steigt überdurchschnittlich stark, wenn der gesamte Markt steigt. Genauso funktioniert das auch in die andere Richtung. Gibt der Bitcoin-Kurs um 1 - 2 % nach, können das bei BONK schnell 5 - 10 % werden.

Wie geht es für BONK weiter?

Auch wenn sich einige durch die Rallye der letzten Tage erhofft haben, dass BONK vielleicht doch nochmal ein neues Allzeithoch erreichen könnte, ist das eher unwahrscheinlich. Zwar liegt der Meme Coin auf Wochensicht noch immer mit mehr als 23 % im Plus, um ein neues Allzeithoch zu erreichen, müsste der Kurs aber nochmal um fast 200 % steigen. Für einen solchen Anstieg dürfte es wahrscheinlich auch im Bullrun am Kryptomarkt nicht reichen, da die Beispiele von Dogecoin und Shiba Inu zeigen, dass die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung zurückbleiben und mit der Performance der restlichen Coins nicht mithalten können.

(BONK Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Trader sind längst auf der Jagd nach dem nächsten Token, mit dem sie Renditen von tausenden Prozent erzielen können, was bei BONK aufgrund der hohen Bewertung eher nicht mehr möglich ist. Derzeit sieht es eher danach aus, als würde bei Meme Kombat ($MK) eine solche Kursexplosion bevorstehen.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Wird Meme Kombat BONK überholen?

BONK kommt inzwischen noch auf eine Marktkapitalisierung von 784 Millionen Dollar. Meme Kombat ($MK) verkauft laut Tokenomics auf der Website 50 % der $MK-Token im Presale. Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wodurch Meme Kombat beim Launch eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 20 Millionen Dollar vorzuweisen hat. Um BONK zu überholen, müsste der Kurs also in etwa auf das 20-fache des aktuellen Vorverkaufspreises steigen. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass das gelingen könnte.

(Wähle einen Krieger - Quelle: Meme Kombat)

Mit Meme Kombat entsteht eine Battle-Arena, die die Figuren erfolgreicher Meme Coins wie FLOKI, PEPE, DOGE und viele weitere in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten lässt. Die Zuschauer können ihren Favoriten mit $MK-Token in der Arena unterstützen und sich für einen Sieger entscheiden. Ein Konzept, das Meme Coins und Gaming miteinander verbindet und das Potenzial hat, viral zu gehen. Vor allem werden durch diese Idee die Communities der unterschiedlichsten Meme Coins angesprochen, die alle bereits eine enorme Reichweite vorzuweisen haben.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Die $MK-Token sind zudem mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart sperren, eine hohe Rendite einbringt. Die APY hängt von der Größe des Staking Pools ab und liegt derzeit noch bei über 100 %, was dazu geführt hat, dass 80 % der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt wurden.

(MK Staking-Übersicht - Quelle: Meme Kombat)

Vom Vorverkaufsziel von 10 Millionen Dollar wurden bereits mehr als 8,6 Millionen Dollar erreicht, weshalb es nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein dürfte, bis der Presale endet. Aufgrund des hohen Staking-Anteils und der Tatsache, dass die erste Battle-Saison direkt nach dem Ende des Vorverkaufs beginnt, ist das Angebot beim Launch stark begrenzt, während die Nachfrage explodieren dürfte, wenn die ersten Kämpfe dafür sorgen, dass die Bekanntheit von Meme Kombat wächst. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion nach dem Handelsstart gegeben.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.