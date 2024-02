Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche war geprägt von steigenden Renditen sowohl hierzulande als auch in den USA, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungserwartungen seien gedämpft worden, seien aber weiterhin ausgeprägt. Verantwortlich für die rückläufige Tendenz bei der Zinssenkungsspekulation seien nicht nur teilweise - vor allem in den USA - positiv überraschende Konjunkturzahlen, sondern auch die anhaltenden Bemühungen der EZB- und FED-Vertreter gewesen, die übermäßigen Zinserwartungen der Marktteilnehmer einzufangen. Zumeist hätten die Notenbanker auf die Notwendigkeit verwiesen, vorsichtig vorzugehen und die Inflationsgefahren nicht aus den Augen zu verlieren. Zinssenkungen im Frühjahr seien weitgehend Absagen erteilt worden, sodass die Analysten die ersten Zinsschritte im Juni erwarten würden. ...

