Die Preise für Lithiumkarbonat sind 2023 stark nach unten gegangen. Da könnte sich jetzt der Einstieg in Lithium-Unternehmen lohnen Die fortschreitende Technisierung und Elektrifizierung brauchen immer mehr Akkus, damit Lithium. Ob Batterien in Elektrofahrzeugen, in tragbaren Geräten wie Handys oder zur Speicherung regenerativer Energien, Lithium ist notwendig. Trotz der Krise beim Lithiumpreis sind die Fundamentaldaten vielversprechend, auch wenn der Preis des Rohstoffs seit dem Rekordpreis Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...