Nordex 4.23% Juliette (VSCRV): Nordex erzielt 2023 laut vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von knapp €6,5 Mrd (VJ: €5,7 Mrd) und hat damit das obere Ende der prognostizierten Bandbreite von €5,6 bis €6,1 Mrd übertroffen. Das EBITDA erreicht mit €2,0 Mio. den Break-Even auf Gesamtjahresbasis (VJ: -€244 Mio). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von null Prozent (Vorjahr: -4,3%) und liegt in etwa in der Mitte des erwarteten Korridors von -2 bis plus 3%. Die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote wurde auf -11,5% verbessert (VJ: -10,2%, Prognose: -9%) ....

