Berlin (www.anleihencheck.de) - Die US-amerikanische Konjunktur straft bereits seit letztem Jahr alle Kritiker Lügen, so die Analysten der Weberbank.Zuletzt seien erneut frische Daten zum US-Arbeitsmarkt gekommen, der sich weiterhin mit überraschender Stärke präsentiere. Pessimisten würden nun schon seit über einem Jahr auf eine Eintrübung der Konjunkturdynamik und Schwäche am Arbeitsmarkt warten, was der US-Notenbank (FED) eine Lockerung der geldpolitischen Zügel erlauben würde. Die anhaltende Stärke deute darauf jedoch nicht hin und bewege die Analysten dazu, ihre Konjunkturprognosen anzuheben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...