Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat gegenüber dem Handelsblatt seine Pläne zur massiven Produktionssteigerung offenbart. Bei den Anlegern kommt dies gut an: Die Rheinmetall-Aktie zieht am Montagmorgen deutlich an. Finanztreff.de beleuchtet die Bedeutung der wichtigen Nachricht für die Rheinmetall-Aktie.In Erwartung eines vermehrten Bedarfs an Artilleriegranaten durch die europäischen Streitkräfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...