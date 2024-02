© Foto: Nick Wagner - picture alliance / Xinhua News Agency |



Die beiden US-Schieferöl-Produzenten Diamondback und Endeavor wollen sich informierten Kreisen zufolge in einem Mega-Deal zusammenschließen. Der neue Ölriese würde Exxon und Chevron Konkurrenz machen.Die US-Schieferölkonkurrenten Diamondback Energy und Endeavor Energy Resources stehen kurz vor dem Abschluss einer Fusions-Vereinbarung mit einem Volumen von rund 25 Milliarden US-Dollar, wie Reuters am Sonntag aus informierten Kreisen erfuhr. Aus dem Aktien- und Bargeschäft würde demnach ein fusioniertes Öl- und Gasunternehmen mit einem Wert von mehr als 50 Milliarden US-Dollar hervorgehen. Diamondback könnte bereits am heutigen Montag eine Transaktion ankündigen, die seinen Aktionären mehr …