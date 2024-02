DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H2085) beschließen die Verlängerung der Laufzeit

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/12.02.2024/10:25) - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Anleihegläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H2085) beschließen die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre zu modifizierten Bedingungen

Die Anleihegläubiger der medondo holding AG haben in einer Abstimmung ohne Versammlung mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % und dem erforderlichen Quorum von 50 % entsprechend dem Vorschlag der Gesellschaft für die Verlängerung der Laufzeit der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H2085) um zwei Jahre mit modifizierten Bedingungen gestimmt.

Folgende Anpassungen der Anleihebedingungen wurden im Wesentlichen beschlossen:

* Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2021/2024 um zwei Jahre;

* Erhöhung des Zinssatzes auf 6 % p.a. für die verlängerte Laufzeit;

* Streichung des Wandlungsrechts.

(Ende)

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2024 04:25 ET (09:25 GMT)