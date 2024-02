Der deutsche Banken-Sektor ist in der abgelaufenen Woche kräftig unter Druck gekommen. Schuld daran waren deutlich höhere Risikovorsorgen der Deutschen Pfandbriefbank. Damit will sich das Geldhaus gegen mögliche Kreditausfälle bei den Gewerbeimmobilien wappnen, was angesichts der jüngsten Preisentwicklung auch nötig erscheint.Auf dem deutschen Immobilienmarkt ist nach Einschätzung der wichtigsten Finanzierer noch kein Ende der Krise in Sicht. Im vierten Quartal 2023 verbilligten sich Wohnimmobilien ...

