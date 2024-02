Ausgelassene Stimmung herrscht heute nur in den Karnevalshochburgen am Rhein. Auf dem Frankfurter Parkett sind die Emotionen eher verhalten. Zwar notiert der DAX weiterhin in Sichtweite seines jüngsten Rekordhochs, doch so richtig will keine Kauflaune aufkommen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob sich unter den Bullenkostümen nicht doch ein paar Bären versteckt haben. Im Umfeld der 17.000er Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...