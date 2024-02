© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Wird Warren Buffetts Berkshire Hathaway an der Börse bald mehr als eine Billion US-Dollar wert sein? Nach dem neuen Allzeithoch der Aktie in der vergangenen Woche stehen die Zeichen gut. Die Hintergründe. Die A-Aktien des von Warren Buffett geführten Konglomerats Berkshire Hathaway haben in der vergangenen Woche ein Allzeithoch von 600.531 US-Dollar pro Aktie erreicht. Damit ist das Unternehmen seinem Ziel, als erstes US-Unternehmen außerhalb des Technologiesektors eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar zu erreichen, einen großen Schritt näher gekommen. Allein in der vergangenen Woche legte die Aktie um rund zwei Prozent zu. Seit Jahresbeginn sind es sogar mehr als zehn …