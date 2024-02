Der Baukonzern Strabag wurde für seine Nachhaltigkeitsinitiativen im Bereich "Climate Change" von der Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) mit der Ratingnote "B" bewertet. Diese Einstufung entspricht bei CDP dem sogenannten Management Level. Nachhaltigkeit ist in der Strabag-Konzernstrategie 2030 fest verankert, etwa durch Kernthemen wie kreislaufgerechtes Bauen oder das Ziel, verstärkt im Energiesektor zu bauen. Der Konzern hat sich in der energie- und ressourcen-intensiven Baubranche das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2040 entlang der gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu sein. Strabag nimmt aktiv an den ESG-Ratings CDP, Sustainalytics und EcoVadis teil.

