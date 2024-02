Wien (www.anleihencheck.de) - Das definitive Highlight des Datenkalenders in dieser Woche stellt die Veröffentlichung der Januar-Verbraucherpreisinflation (VPI) in den USA dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation hätten sich insbesondere in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres sehr positiv entwickelt. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob dieser Disinflationstrend im Jahr 2024 aufrechterhalten werden könne. Im Mittelpunkt werde dabei wohl weiterhin die Entwicklung der Kerndienstleistungskomponente stehen. Diese werde zu einem großen Teil von den Dynamiken der Lohn- und Wohnkosten mitbestimmt. Während der Druck vonseiten der Wohnkosten in den Folgemonaten weiter abnehmen sollte, sei die zukünftige Richtung der Löhne noch mit mehr Unsicherheit behaftet. ...

