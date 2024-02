Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schnellschätzung zum realen Bruttoinlandprodukt in Tschechien im vierten Quartal bietet mit einer positiven Wachstumsrate gegenüber dem Vorquartal (+0,2% qoq) einen kleinen Lichtblick in dem sonst recht trüben Konjunkturbild, so die Analysten der DekaBank.Doch sei das BIP noch 0,2% unter dem Vorjahresniveau geblieben. Die Details seien noch nicht veröffentlicht worden, doch das Statistikamt habe hervorgehoben, dass der private Konsum endlich wieder einen positiven Wachstumsbeitrag geliefert habe. Die Schwäche der Industrie in Deutschland und die Vorgaben der Einkaufsmanagerindices in Tschechien (Januar: 43 Punkte) würden darauf hindeuten, dass ein Wachstumsfeuerwerk auch 2024 ausbleiben dürfte. ...

