Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Zinsen in den letzten beiden Jahren hat die wirtschaftliche Entwicklung ausgebremst, so die Analysten der Helaba.Dies sei der allseits bekannte Nebeneffekt der Inflationsbekämpfung. Im Gegensatz zu früheren Zinserhöhungszyklen habe sich die rezessive Wirkung jedoch in Grenzen gehalten. So sei die Eurozone trotz des Leitzinsanstiegs 2023 von Null auf 4,5% immerhin noch um schätzungsweise 0,5% gewachsen. Nur Deutschland habe nicht mithalten können und eine leichte Rezession von kalenderbereinigt -0,1% verzeichnet. ...

