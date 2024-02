Das im Juli 2023 von sieben großen Autoherstellern angekündigte Joint Venture zum Aufbau eines Schnellladenetzwerks in Nordamerika nimmt nach Genehmigung der Regulierungsbehörden nun offiziell den Betrieb unter dem Namen Ionna auf. Erste Schnelllader sollen noch in 2024 in den USA eröffnet werden. Mit Seth Cutler, der zum 1. Februar 2024 die Rolle als CEO übernahm, plant Ionna in Nordamerika den Aufbau von mindestens 30.000 Schnellladepunkten. Im ...

