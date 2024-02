Die beeindruckende Rally bei der Aktie von Redcare Pharmacy setzt sich in den ersten Handelswochen des Jahres 2024 weiter fort. Inzwischen kratzt der MDAX-Wert wieder an der Marke von 150 Euro - und das Plus der laufenden AKTIONÄR-Empfehlung somit an satten 275 Prozent. Ein Treiber ist neben der zuletzt erfreulichen operativen Entwicklung auch der vielversprechende verpflichtende Start der elektronischen Rezeptierung in Deutschland.Laut dem "TI-Dashboard" der gematik wurden in Deutschland per 12. ...

