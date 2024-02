Carl Zeiss Meditec (CZM) meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein Ergebnis, das besser als erwartet ausfiel: Der Umsatz lag 2% über dem Konsens und das bereinigte EBIT übertraf den Wert um 18%. Wie vom Management bereits angekündigt, wirkte sich der geplante Abbau der Bestände an Verbrauchsmaterialien für die refraktive Chirurgie in China auf das Umsatzergebnis und die Rentabilität aus. CZM hofft, dass dieser Lagerabbau im zweiten Quartal abgeschlossen sein wird. Das Management erwartet, dass sich die EBIT-Marge im zweiten Halbjahr erholen wird und hat daher seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bekräftigt. Zwar gibt es nach wie vor Gegenwind auf der Angebotsseite, doch sobald diese Einschränkungen und die Auswirkungen des Produktmixes nachlassen, dürfte das langfristige Potenzial von CZM in den Fokus rücken. Darüber hinaus dürfte die kürzlich angekündigte Übernahme eines 100%igen Anteils am Dutch Ophthalmic Research Centre (International) B.V. (DORC), einem Hersteller von Geräten für die Netzhautchirurgie, die Wettbewerbsstärke von CZM erhöhen und gute Synergieeffekte bringen. Die Analysten von AlsterResearch haben die Auswirkungen der DORC-Übernahme bereits in ihr Modell aufgenommen. Nach den Q1-Ergebnissen passt AlsterResearch seine mittelfristigen Schätzungen leicht an und ändert sein Kursziel auf EUR 110,00 (alt: EUR 102,00), während das Rating bei HALTEN bleibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





Biotech Boom 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken