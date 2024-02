NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Eckdaten des Windturbinenherstellers seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe die durchschnittliche Markterwartung um sieben Prozent übertroffen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 02:30 / ET

