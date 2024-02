Die Asset-Management-Sparte von Swiss Life bringt ihren ersten offenen privaten Infrastrukturfonds auf den Markt. Die Auflage erfolgt als ELTIF, für den seit Januar 2024 weniger restriktive Regeln gelten als bislang. "Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF". So lautet der Name des neuen European Long-Term Investment Funds (ELTIF) von Swiss Life AM. Die Asset-Manager-Sparte des Schweizer Versicherer hat den "Privado Infrastructure" nun als ihren ersten offenen privaten Infrastrukturfonds ...

