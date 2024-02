FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Beginn der Woche etwas schwächer tendiert. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0775 US-Dollar damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0772 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro von dem moderat aufwertenden US-Dollar. Fundamentale Impulse gab es so gut wie keine. In China und einigen anderen asiatischen Ländern herrscht wegen des Neujahresfests derzeit Ruhe. Auch in großen südamerikanischen Ländern wie Brasilien ruht die Aktivität wegen Karneval. In Europa wurden am Vormittag keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Im Tagesverlauf werden allerdings einige Auftritte von Mitgliedern der US-Notenbank Fed, der EZB und der Bank of England erwartet. Zuletzt sind die hohen Zinssenkungserwartungen an den Märkten etwas zurückgedrängt worden, nachdem sich zahlreiche Zentralbanker gegen rasche Lockerungen ausgesprochen haben./bgf/jkr/men

