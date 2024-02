DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Rosenbauer International AG beabsichtigt eine Kapitalerhöhung in 2024 durchzuführen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/12.02.2024/12:05) - Die Rosenbauer International AG beabsichtigt zur Stärkung ihrer Eigenmittel nach entsprechender Beschlussfassung ihrer Aktionäre und der Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung bis Ende des Geschäftsjahrs 2024 durchzuführen.

Die Durchführung und die exakten Bedingungen bleiben der Zustimmung der entsprechenden Gremien vorbehalten. Die Gesellschaft wird zeitgerecht über nähere Details zur Kapitalerhöhung und deren genauen Bedingungen informieren.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

