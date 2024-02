NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen zum vierten Quartal von 2060 auf 2245 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die geschäftliche Lage bei den "Highend-Verbrauchern" bleibe stark, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Luxusprodukten habe die Konsensschätzungen übertroffen./bek/mis

