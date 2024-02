Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der VEDES AG hat mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Mathias Kempe (45) in den Vorstand berufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Er wird künftig die Ressorts Einkauf und Logistik innerhalb der Unternehmensgruppe verantworten. Nach seinem Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden war der gebürtige Dresdner bei renommierten Unternehmen wie Infineon Technologies, Amazon und Tech Data tätig. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren bekleidete er bei der Takkt AG diverse Führungspositionen im Bereich Supply Chain, wobei sein Schwerpunkt auf Einkauf, Logistik und Bestandsmanagement lag. ...

