Dublin (www.anleihencheck.de) - Auch 2024 wird die Inflation im Rampenlicht stehen, so Brian O'Reilly, Head of Market Strategy bei Mediolanum International Funds.Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stelle man sich auf den Finanzmärkten vor allem eine Frage: Sei die Inflation lediglich vorübergehend - oder werde sie unser ständiger Begleiter? Fest stehe: Auch 2024 stehe Inflation im Rampenlicht und bleibt ein zentraler Faktor für fiskal- und geldpolitische Entscheidungen sowie für die Entwicklung von Konsum und Investitionen. Doch wie könnte sie sich entwickeln und was bedeutet das für Investoren? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...