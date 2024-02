Die Aktie von Sartorius hat sich in den vergangenen Monaten wieder deutlich von ihren Tiefs vom Oktober 2023 im Bereich von 215 Euro lösen können. Zuletzt notierte das Papier bei 342,20 Euro und damit 59 Prozent höher. Nach einer Kapitalmaßnahme in der vergangenen Woche und Neuigkeiten zur Dividende steht die Aktie allerdings zum Wochenstart etwas unter Druck. Mit einem Minus von 0,4 Prozent gehört sie zu den wenigen Verlierern im DAX.Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner jüngsten Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...