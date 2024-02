Das WIFI der Wirtschaftskammer Niederösterreich erweitert sein Bildungsangebot mit der "AirportCity Academy powered by WIFI NÖ". "Die "AirportCity Academy' wurde in enger Kooperation mit dem Flughafen Wien ins Leben gerufen, um das regionale Wachstum mit besten Bildungsmöglichkeiten am Puls der Wirtschaft zu versorgen. Mit 250 Unternehmen in der Vienna AirportCity und deren über 23.000 Mitarbeitenden ist der Bedarf an attraktiven Aus- und Weiterbildungsangeboten enorm hoch", hebt der Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Wolfgang Ecker, hervor. Die Pilotphase mit dem bereits bewährten Weiterbildungsprogramm des WIFI NÖ am Flughafen Wien ist bereits gestartet. "Das Interesse ist groß, denn die ...

