Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5340/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #586: - ATX holt etwas auf- FACC mit hohem Volumen vorne- Erste Group überspringt Marke beim Handelsvolumen- Strabag erhält Auszeichnung- Verbund-Deal- Neuling renkt sich an der Wiener Börse ein- Research zum Verbund- @Zsolt Janos: Präzisierung, was mich aufregt Links: -Börsenradio Live-Blick 12/2: Fokus 9 DAX-Titel (v.a. Siemens Energy, Rheinmetall, SAP), schöner DAX-Satz Baader, FACC in Wien ...

