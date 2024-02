Electra Battery Materials hat von der kanadischen Regierung einen Zuschuss in Höhe von 5 Millionen Dollar für den Bau der ersten Kobaltsulfat-Raffinerie Nordamerikas erhalten. Die Anlage in Temiskaming Shores in der kanadischen Provinz Ontario soll nach vollständiger Inbetriebnahme jährlich genug Kobalt für die Batterien von bis zu 1,5 Millionen Elektroautos produzieren. Nach Angaben von Electra würde die Anlage somit rund fünf Prozent des weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...