Der deutsche Leitindex DAX versucht sich zum Wochenauftakt erneut an einem Ausbruch über die 17.000-Punkte-Marke. Ist ein solcher Ausbruch wahrscheinlich oder folgt doch demnächst eine erste Korrektur?Make or Break - DAX ringt mit 17.000 Punkten Zum Start in die neue Handelswoche versucht sich der deutsche Leitindex DAX abermals an einem Ausbruch über die Marke von 17.000 Punkten. Damit reiht sich der Montag in eine Vielzahl von Handelstagen ein, in denen das Börsenbarometer diese wichtige Barriere zuletzt zu überwinden versuchte. Wie hoch die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch sind und ob nicht doch eine Korrektur die wahrscheinlichere Variante ist, soll die folgende Chartanalyse …