Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 In dieser Woche richten sich die Augen der Anleger vor allem auf die US-Verbraucherpreise. Der CPI-Report könnte die Zinssenkungsdebatte weiter anheizen, erklärt FAST BREAK Chefredakteur Stefan Klotter in seinem Wochenausblick. Er glaubt, dass Fed-Chef Jerome Powell nur auf die richtige Gelegenheit wartet, die Zinsen endlich senken zu können. Diesseits des Atlantiks sorgt eine neue Bloomberg-Analyse zum Industriestandort Deutschland für Aufsehen. Wie schlecht ist es wirklich um die deutsche Wirtschaft bestellt - An den Börsen präsentieren sich abseits der Rekordhochs von DAX und S&P 500 vor allem die Small Caps ungewöhnlich stark. Im Sektorcheck blickt Klotter unter anderem auf die Bankenbranche und Energiewerte. Jetzt den kompletten Wochenausblick ansehen!