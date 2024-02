Der Ölpreis der Sorte WTI konnte in den vergangenen Handelstagen bis 77,27 US-Dollar ansteigen und ging am Vortag mit einer bärischen Tageskerze aus dem Handel, die am heutigen Montag bisher bestätigt wird. Es könnte nun zunächst zu einem kurzen Rücklauf kommen. Zuvor hieß es im Insight: "Der 10er-EMA wurde überwunden, allerdings nur knapp. Es muss ein weiterer Hochlauf folgen. Es sieht aber derzeit so aus, dass WTI mittelfristig auch die Ichimoku-Wolke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...