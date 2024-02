Markham, Ontario und Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) -Enghouse erweitert seine Präsenz in Japan und durchdringt den Bildungs- und VeranstaltungsmarktEnghouse Systems Limited (TSX: ENGH) gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Mediasite, dem SaaS-Videoaufzeichnungs- und Streaming-Geschäft von Sonic Foundry, Inc. (OTC: SOFO), bekannt.Die Übernahme wurde im Rahmen einer bereits angekündigten Vereinbarung vom 4. Januar 2024 abgeschlossen. Mit der Übernahme von Mediasite erweitert Enghouse seine Präsenz auf dem japanischen Markt und sein Angebot an SaaS-Videosoftwarelösungen. Außerdem wird Enghouse dadurch stärker in die Bereiche Bildung und Veranstaltungen für Unternehmen vordringen.Mediasite wird in die Interactive Management Group von Enghouse integriert, zu der auch die Videoprodukte gehören. Das umfassende Produktangebot von Mediasite umfasst Videoaufzeichnung, Streaming und Event-Lösungen für Unternehmen. Diese Produkte werden international eingesetzt, wobei der Schwerpunkt auf privaten Unternehmen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie staatlichen Stellen liegt."Die leistungsstarke Lösung von Mediasite für die Aufzeichnung von Event-Videos ergänzt unsere Enterprise-Video-Suite und ermöglicht es uns, unsere Präsenz auf dem japanischen Markt zu erhöhen", so Steve Sadler, Chairman und CEO von Enghouse. "Diese Akquisition stärkt auch unser Angebot an Videoprodukten für den Bildungs- und Veranstaltungssektor. Wir freuen uns sehr, die Kunden, Mitarbeiter und Partner von Mediasite bei Enghouse begrüßen zu dürfen.""Die Erfahrung von Enghouse im Bereich komplementärer Videokommunikationslösungen macht die Übernahme des Mediasite-Geschäfts ideal", so Joe Mozden, Jr. von Sonic Foundry. "Enghouse ist gut positioniert, um dieses Geschäft auszubauen und die Bedürfnisse unseres langfristigen Kundenstamms zu erfüllen.Informationen zu Enghouse Systems Ltd.Enghouse Systems Ltd. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das vertikal ausgerichtete Unternehmenssoftwarelösungen mit Schwerpunkt auf Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und den Transitmarkt anbietet. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum und Übernahmen konzentriert, die durch den operativen Cashflow finanziert werden. Das Unternehmen hat keine externe Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: den Bereich Interaktives Management und den Bereich Assetmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter www.enghouse.com.Medienkontakt:Sam Anidjar, Vizepräsident, Unternehmensentwicklung, Enghouse Systems Limited,investor@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-schlieWt-ubernahme-von-mediasite-ab-302059331.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063405/100916023