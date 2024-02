Mainz (ots) -Woche 09/24Dienstag, 27.02.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:0.30 neoriginalIn Her CarDer listige Fuchs0.55 neoriginalIn Her CarDer Junge, der zur Geige wurde1.25 Der junge Inspektor MorseApolloNach den Romanen von Colin Dexter2.55 Silent WitnessTodesengel (1)(vom 25.1.2020)3.45 Silent WitnessTodesengel (2)(vom 25.1.2020)4.40 heute-show präsentiert: Till to goKlimakriseSatirischer Spaziergang mit Till Reiners(vom 23.9.2022)(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5712448