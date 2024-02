Frankfurt (ots) -Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) auch in der Werbung? Wie das exzellent funktionieren kann, beweist die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) nun mit einem beachtenswerten neuen TV-Spot im Rahmen ihrer neuen Werbekampagne mit Jürgen Klopp. Pünktlich zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend und zum gestrigen Megaevent Superbowl feierte der 55-Sekünder Deutschlandpremiere und erreichte ein Millionenpublikum. Bei der Produktion setzte das Familienunternehmen maßgeblich auf Künstliche Intelligenz (KI). Mithilfe von KI wurde Klopps Stimme synthetisiert und sein Gesicht mittels sogenannter "Deepfakes" auf die Körper echter Schauspieler "gesetzt". Das Ergebnis: ein Spot mit beeindruckenden Bildern, einer humoristischen Note und einer starken Botschaft. Marcus Aßmuth, Vorstand für Konzernentwicklung und Marketing bei der DVAG, erklärt: "Wir möchten als Unternehmen weiter qualitativ wachsen und unsere Marktposition als Nr. 1 der Branche ausbauen. Deshalb investieren wir konsequent in den Markenaufbau und die Markenstärke." Er ergänzt: "Wir setzen auf langfristige und starke Partnerschaften, im Kerngeschäft genauso wie im Marketing. Seit 9 Jahren arbeiten wir mit Jürgen Klopp zusammen und auch in unserer neuen Werbekampagne ist er das Gesicht unserer Marke nach außen.""Wir verändern Lebenswege"Im Werbespot stellt der DVAG-Markenbotschafter und Erfolgstrainer Jürgen Klopp die Frage, wie sein Leben aussähe, hätte er in den ausschlaggebenden Momenten andere Entscheidungen getroffen und andere Wegabzweigungen gewählt. Illustriert wird diese Überlegung mit Bildern des Publikumslieblings in alternativen Lebenssituationen: als Bäcker, Yoga-Lehrer, Taxifahrer oder Zahnarzt. Damit wird gezeigt: Es gibt viele Momente, in denen sich das Leben binnen Sekunden ändern kann. Genau dann kommt es darauf an, sich auf die richtigen Berater und Coaches verlassen zu können. Dass jede Entscheidung Lebenswege verändern kann, das weiß Jürgen Klopp aus den jahrelangen Erfahrungen als Trainer in der Bundesliga sowie der Premier League. Und gerade seine eigene, erst kürzlich getroffene berufliche Entscheidung unterstreicht die Aussage: Lebenswege verlaufen nicht immer geradlinig. Die zentrale Botschaft des Spots lautet deshalb: Die DVAG steht ihren Kundinnen und Kunden als Finanz-Coach zur Seite - ganz egal, wie diese ihr Leben gestalten möchten. Marcus Aßmuth erläutert: "Die Marke 'Deutsche Vermögensberatung' steht für eine ganzheitliche Allfinanz-Beratung in allen Lebenslagen. Mit Jürgen Klopp wird inszeniert, dass jedes Leben anders verlaufen kann und wie wichtig daher eine gute Beratung ist."Neue Technologie setzt neue MaßstäbeDie Deutsche Vermögensberatung zeichnet sich stets durch innovative Ansätze aus und setzt nun als einer der Vorreiter auf dem Markt Künstliche Intelligenz in ihrer Werbestrategie ein. Die Aufnahmen, auf denen der gesamte TV-Spot aufbaut, wurden unter der Leitung der Agentur Wirz aus der Schweiz in Bukarest und Frankfurt gedreht. Dank KI-Unterstützung konnte ein anspruchsvoller Spot im Anschluss auf eine besonders effektive und praktikable Art und Weise realisiert werden. Damit setzt das Unternehmen nicht nur in der Finanz- sondern auch in der Werbebranche Maßstäbe. Medial ausgespielt wird die Kampagne in TV, Kino sowie unterschiedlichen digitalen Umfeldern und Streamingdiensten" - darunter befinden sich weiterhin prominente Werbeplätze im Sport- und Fußballumfeld sowie im Kontext von Entertainment-Formaten.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 47 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainDr. Maria Mohr, Tel.: 069 2384-7826, E-Mail: Maria.Mohr@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563, E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5712443