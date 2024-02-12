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Montag, 12.02.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 682 internationalen Medien
Irrwitzige Marktkapitalisierung ausschlaggebend für mögliche Kursgewinne
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WKN: A114HP | ISIN: FR0004029478 | Ticker-Symbol: 16V
Frankfurt
12.02.24
14:06 Uhr
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