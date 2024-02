© Foto: Rivian Newsroom



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Nach einem Downgrade der britischen Bank Barclays verliert E-Auto-Bauer Rivian eine Kaufempfehlung. In der US-Börse reagiert die Aktie mit Verlusten von über drei Prozent.Barclays senkt den Daumen Die britische Großbank Barclays hat den Daumen für die Aktie des US-amerikanischen Autobauers Rivian gesenkt. Die bislang geltende Kaufempfehlung wurde zugunsten der neuen Beurteilung von "Gleichgewichten" gestrichen, das Kursziel wurde von 25 auf 16 US-Dollar herabgesenkt. Angesichts der Tatsache, dass Rivian am vergangenen Freitag mit 16,68 US-Dollar aus dem Handel ging, sehen die Barclays-Analysten den fairen Wert des von E-Commerce-Riese Amazon unterstützten Fahrzeugherstellers also bereits …