In der neuen Handelswoche hat der Euro gegenüber dem US-Dollar an Boden verloren, wobei die Bewegungen am Devisenmarkt von einer auffallenden Ruhe geprägt sind. Anleger richten ihr Augenmerk nun verstärkt auf die Geldpolitik der großen Zentralbanken, in Erwartung richtungsweisender Kommentare, die mögliche Signale für die weitere Entwicklung setzen könnten.Da in Asien das Neujahrsfest und in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...