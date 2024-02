Analyse der globalen ETF-MittelzuflüsseDaten per Ende Januar 2024 Der globale ETF-Markt ist mit starken Zuflüssen in Höhe von 75,3 Mrd. Euro gut ins neue Jahr gestartet. Auf Aktien-ETF entfielen Zuflüsse von 46,6 Mrd. Euro und auf Anleihe-ETFs 24,2 Mrd. Euro. ETFs auf breit diversifizierte US-Aktienfonds gewannen 9,9 Mrd. Euro und ETFs auf US-Wachstumsaktien 8,7 Mrd. Euro. Gefragt waren zudem Technologie-ETFs, denen 4 Mrd. Euro an Neugeldern zuflossen. Das Interesse an den "glorreichen Sieben" unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...