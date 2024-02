Gelingt dem DAX der nachhaltige Sprung über die 17.000-Punkte-Marke? Da herrscht aktuell Skepsis. Auch technisch spricht einiges für einen Seitwärtstrend. Grundsätzlich werde der deutsche Aktienmarkt aber von der soliden Konjunktur anderenorts profitieren, erwarten Analysten.12. Februar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Erst mal weiter hohe Zinsen, schlechte Wirtschaftsdaten in Europa, US-Immobilienkrise - das alles scheint am Aktienmarkt derzeit nicht zu stören. In den USA erreichten S&P 500 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...