Mainz (ots) -Mit dem Start der Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League sind mittwochs um 23.00 Uhr im ZDF erneut die "Highlights, Analysen und Interviews" zu sehen: "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF informiert viermal mittwochs, ab 23.00 Uhr über die Hin- und Rückspiele im Achtelfinale der Fußballkönigsklasse. Die Hinspiele sind am 14. und 21. Februar 2024, die Rückspiele am 6. und 13. März 2024, jeweils ab 23.00 Uhr im ZDF zu sehen.Am Mittwoch, 14. Februar 2024, 23.00 Uhr im ZDF, begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Zusammenfassungen dieser Spiele: Lazio Rom - Bayern München, Paris Saint Germain - Real Sociedad, RB Leipzig - Real Madrid und FC Kopenhagen - Manchester City. Als Expertin im Studio ist die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dabei.In der "sportstudio UEFA Champions League"-Sendung am Mittwoch 21. Februar 2024, 23.00 Uhr im ZDF, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein, sind Zusammenfassungen dieser Partien zu sehen: FC Porto - Arsenal London, SSC Neapel - FC Barcelona, PSV Eindhoven - Borussia Dortmund und Inter Mailand - Atletico Madrid. Als Experte ist der ehemalige Fußballprofi Hanno Balitsch im Studioeinsatz.An jedem Spieltag der UEFA Champions League sendet das ZDF mittwochs ab 23.00 Uhr die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews. Auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de gibt es zudem mittwochs ab 23.00 Uhr ein umfassendes Angebot mit den Zusammenfassungen der Partien mit deutscher Beteiligung, mit einem weiteren Topspiel vom Mittwoch sowie mit drei bis vierminütigen Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights. Die wichtigsten Spiele aus der Champions League-Saison 2023/2024 im Video und in ausführlichen Zusammenfassungen bietet das ZDF vom ersten Spieltag bis zum Finale.Von den Viertelfinalspielen berichtet "sportstudio UEFA Champions League" am 10. und 17. April 2024, mittwochs 23.00 Uhr im ZDF, von den Halbfinalspielen am 1. und 8. Mai 2024.