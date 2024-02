© Foto: wasi1370 auf Pixabay



In seinem charttechnischen Wochenausblick blickt Stefan Klotter auf die anstehenden Inflationszahlen, die Aufholjagd der Small Caps und spannende Chancen im Energie-Sektor.In dieser Woche richten sich die Augen der Anleger vor allem auf die US-Verbraucherpreise. Der CPI-Report könnte die Zinssenkungsdebatte weiter anheizen, erklärt FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter in seinem Wochenausblick. Er glaubt, dass Fed-Chef Jerome Powell nur auf die richtige Gelegenheit wartet, die Zinsen endlich senken zu können. Diesseits des Atlantiks sorgt eine neue Bloomberg-Analyse zum Industriestandort Deutschland für Aufsehen. Wie schlecht ist es wirklich um die deutsche Wirtschaft bestellt? An den …