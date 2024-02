Die Hugo-Boss-Aktie ist in den vergangenen drei Tagen wie entfesselt. In dieser kurzen Zeit hat das Papier fast die Hälfte des Kursverlustes seit Anfang Januar wieder wettmachen können und eine Kerzen-Formation ausgebildet. Dadurch dürfte der Kurs nun auf dem Weg sein, ein großes Gap zu schließen. Ein möglicher Katalysator für den plötzlichen Sprint der Hugo-Boss-Aktie könnte das Kaufsignal des MACD am vergangenen Donnerstag gewesen sein. Seitdem bildeten sich drei fast vollkommen dochtlose Kerzen, ...

