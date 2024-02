Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vier Tage mit tollen Rezepten rund um unsere köstlichen Bio-Tomaten in Dosen aus Europa.Die Besucher der Messe werden nicht nur alles über die Qualität unserer Bio-Tomaten Red Gold in Dosen erfahren, sondern auch ihre Vielseitigkeit entdecken und ihre Güte dank der Rezepte, die der italienische Koch Giandomenico Varriale täglich zubereitet, probieren können.KOMMEN SIE UNS BESUCHEN! HALLE 4 - STAND 4-375Wenn es um kulinarische Spitzenleistungen geht, liegt das Geheimnis in der Qualität der Zutaten. Bio-Tomaten in Dosen aus Europa, die für ihre außergewöhnliche Qualität und ihren Geschmack bekannt sind, sind eine solche Zutat.Einer der Schlüsselfaktoren, der die EU-Bio-Tomatenkonserven von anderen unterscheidet, ist das europäische Engagement für nachhaltige Anbaumethoden. Diese Tomaten werden auf sorgfältig gepflegten Feldern angebaut und profitieren von den idealen Klima- und Bodenbedingungen, die Europa zu bieten hat. Das Ergebnis ist eine Tomate mit einem süßen, reichhaltigen Geschmack, die vor natürlichem Aroma nur so strotzt. Sie verkörpern die Essenz der Küche "Vom Hof auf den Tisch", und es überrascht nicht, dass sie bei Spitzenköchen sehr beliebt sind. Sie sind nicht nur köstlich, sondern enthalten auch viele wichtige Nährstoffe. Tomaten, vor allem wenn sie aus biologischem Anbau stammen, sind eine reiche Quelle von Vitaminen und Antioxidantien und tragen zu einer gesunden Ernährung bei.Die Bio-Tomaten Red Gold aus Europa sind auch unglaublich vielseitig. Ob für eine klassische italienische Pastasoße, eine lebhafte spanische Gazpacho oder ein herzhaftes französisches Ratatouille - diese Tomaten sind Ihre erste Wahl. Ihre natürliche Süße verleiht jedem Gericht Tiefe, und ihr Geschmack und ihr Aroma werden Ihren Gaumen erfreuen.Mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit und ihrem unübertroffenen Geschmack sind diese Tomaten der Schlüssel zur Entfaltung des vollen Potenzials jeder kulinarischen Kreation. Schmecken Sie den Unterschied mit Red Gold Bio-Tomaten aus Europa - erleben Sie europäische kulinarische Exzellenz in jedem Bissen.Informationen zu Red Gold aus EuropaRed Gold aus Europa ist der Name der Kampagne, die von der ANICAV - dem italienischen Verband der Tomatenkonservenhersteller - geleitet und von der Europäischen Union kofinanziert wird, um das Bewusstsein für EU-Bio-Tomatenkonserven, die zu 100 % in Europa hergestellt wurden, zu erhöhen. EU-Bio-Tomatenkonserven werden nach einem traditionellen Verfahren hergestellt, bei dem der Geschmack und das Aroma der Früchte, die auf dem Höhepunkt ihrer Reife geerntet werden, erhalten bleiben.Einblicke in die europäische und italienische Tomatenindustrie oder köstliche Rezepte mit Bio-Tomaten in Dosen finden Sie auf unserer Website https://redgoldfromeurope.de/.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186814/4540253/Visual_ORG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2186819/4540254/Footer_DE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/red-gold---bio-tomaten-aus-europa-auf-der-biofach-mit-einem-leckeren-verkostungsprogramm-302059566.htmlPressekontakt:ch.social@ilovefruitandvegfromeurope.comOriginal-Content von: Red Gold from Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173073/5712652