DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,3% zuvor: 7,4%" *** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) Januar PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,2% *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: k.A. /+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 11:00 DE/Tui AG, HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: 17,8 Punkte zuvor: 15,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -78,5 Punkte zuvor: -77,3 Punkte *** 11:00 EU/EZB, Index der ausgehandelten Löhne 4. Quartal *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Fälligkeit April 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR 11:45 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, Präsident des Bundeskriminalamtes, Münch; Pk zu aktuellen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Berlin *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 17:00 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Rede zu "European banking supervision a decade on: Safeguarding banks resilience amid global challenges" 19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis - Opec-Monatsbericht - PL/Bundeswirtschaftsminister Habeck Treffen mit neuer polnischer Regierung, Warschau - CN/Börsenfeiertag Hongkong, China ===

