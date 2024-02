VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. Februar 2024 / IRW-Press / Klimat X Developments Inc. ("Klimat X" oder das "Unternehmen") (TSXV: KLX) (FWB: Q1C) - ein führender Anbieter von hochwertigen technologiebasierten Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus klimafreundlichen Naturschutz- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, welche sich in Besitz des Unternehmens und seiner Stakeholder befinden und von diesen entwickelt und umgesetzt werden - freut sich bekannt zu geben, dass ein verbindlicher Kurzvertrag (Heads of Agreement/HOA) mit Imperative Global Projects Pte Ltd. (Imperative) unterzeichnet wurde, der die gemeinsame Bearbeitung eines großformatigen Mangrovenwiederaufforstungsprojekts im mexikanischen Bundesstaat Yucatan vorsieht, welches von Klimat X sichergestellt und bereits im Vorfeld angekündigt wurde.

Der Projektstandort umfasst eine Grundfläche von annähernd 100.000 Hektar mit teils intakten und teils geschädigten Mangrovenwäldern; hier bietet sich die Chance, durch die Wiederherstellung der Gezeitenhydrologie in Verbindung mit der großflächigen Wiederbepflanzung von heimischen Mangrovenarten bis zu 40.000 Hektar dieser Wälder wiederaufzuforsten.

Klimat X-CEO James Tansey meint dazu: "Wir schätzen uns glücklich, diese Vereinbarung mit der Firma Imperative ankündigen zu können, die mit ihren einzigartigen Kompetenzen und ihrem Know-how dieses symbolträchtige Mangrovenwiederaufforstungsprojekt mitverantwortet. Ihre Erfahrungen mit Projektfinanzierungen und großformatigen Wiederaufforstungsaktivitäten werden unseren Fortschritten im Bundesstaat Yucatan die nötigen Impulse verleihen."

"Im Rahmen dieses zukunftsweisenden ‚Blue Carbon'-Projekts werden wir ein riesiges Areal mit geschädigten Mangroven in Yucatan wiederbeleben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem Partner Klimat X und auf unsere gemeinsame Vision, erstklassige Renaturierungsprojekte mit hohem Wertschöpfungs- und Wirkungspotenzial auf den Weg zu bringen", so Scobie Mackay, CEO von Imperative.

Wenn eine vollständige Wiederherstellung dieser Wälder gelingt, können mit diesem Projekt über einen Zeitraum von 30 Jahren möglicherweise Emissionsszertifikate im Wert von über 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent generiert werden. Die Umsetzung des Projekts erfolgt nach den Verra-Standards. Laut https://deltabluecarbon.com/2023/06/17/https-www-brecorder-com-news-40248329/ werden Mangrovenprojekte an der CIX Exchange in Singapur zu Auktionspreisen von über 30 Dollar pro Tonne gehandelt. Und wie Trove Research berichtet, werden mit naturnahen Revitalisierungsprojekten auf dem Markt Spitzenpreise erzielt und für das Jahr 2024 hier ein Preisniveau von über 20 Dollar pro Tonne erwartet.

Beide Unternehmen bringen in dieses Joint Venture ihre jahrzehntelange Erfahrung ein mit dem Ziel, ein erstklassiges Projekt zu planen, erfolgreich zu entwickeln und zu betreiben. Die Vereinbarung sieht bis zum 1. Juni 2024 den Abschluss eines komplett verbindlichen Transaktionsdokuments mit einer Bareinlage von Imperative in das Gemeinschaftsprojekt vor.

Über diese Form der Zusammenarbeit sind die Vertragsparteien in der Lage, die Kompetenzen, Erfahrungen und Kenntnisse ihrer jeweiligen marktführenden Teams entsprechend zu nutzen. Das Unternehmen wird mit Unterstützung von Imperative die Federführung in den Bereichen Recht, Community Engagement und Regierungsbeziehungen sowie bei der Gestaltung der Projektdokumentation zusammen mit den technischen Dienstleistern übernehmen. Imperative wiederum wird mit Unterstützung von Klimat X für die Aufbringung von Finanzmittel für das Projekt, für die Projektabwicklung und -umsetzung (einschließlich der Entwicklung und Verwaltung der planungstechnischen Lösungen, die für die Wiederherstellung der Gezeitenströme notwendig sind) sowie für die Ausverhandlung und den Abschluss von Abnahmeverträgen verantwortlich zeichnen.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Renaturierung und die Pflege von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder erhalten oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Klimat X setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen weltweit ein, darunter Sierra Leone, Yucatan, Guyana und Surinam, dabei kommen auch modernste Technologien und Lebenserhaltungsmaßnahmen vor Ort zum Einsatz.

Über Imperative

Imperative ist ein lösungsorientiertes Unternehmen, das die Entwicklung von Klimaschutzprojekten der nächsten Generation vorantreibt und sich auf die Generierung von Emissionszertfikaten höchster Qualität konzentriert. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die besten Klimaschutzprojekte der Welt zu planen, zu entwickeln, zu besitzen und in großem Maßstab zu betreiben und diese Projekte mit Hilfe von Technologien zu optimieren.

Imperative bündelt seine jahrzehntelange Erfahrung mit Klimaschutz- und Naturschutzprojekten, Märkten für den Emissionshandel, der Durchführung von Großprojekten sowie der Strukturierung und Finanzierung von grenzüberschreitenden Projekten in Schwellenländern. Um für jeden investierten Dollar die größt- und bestmöglichen Ergebnisse in den Bereichen Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und Artenvielfalt zu erzielen, konzentriert sich Imperative auf den globalen Süden. Unsere in Planung befindlichen Projekte sind in Afrika, Asien und Lateinamerika angesiedelt, wo wir den Fokus auf die Wiederansiedelung heimischer Tiere und Pflanzen, die Wiederaufforstung von Mangrovenwäldern und die Agrarforstwirtschaft im großen Stil legen.

Imperative glaubt fest daran, dass über den freiwilligen Handel mit Emissionszertifikaten eine gerechte Klimawende herbeigeführt werden kann, deren Projekte nicht nur weitreichende Auswirkungen auf das Klima und die Artenvielfalt haben, sondern den örtlichen Kommunen auch einen transformativen Nutzen bringen.

Für das Board of Directors:

"James Tansey"

James Tansey

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Klimat X Developments Inc.

James Tansey, Chief Executive Officer

E-Mail: mailto:james.tansey@klimatx.com

http://www.klimatx.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "kann", "sollte", "prognostiziert", "wird", "beabsichtigt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen über das Angebot oder die laufenden Geschäfte des Unternehmens. Klimat X weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Klimat X liegen, einschließlich der Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Unternehmen und den Bedarf des Unternehmens an zusätzlichem Kapital durch Finanzierungen sowie das Risiko, dass solche Mittel nicht aufgebracht werden können. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Klimat X liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Klimat X übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach dem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73568Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73568&tr=1



